**Governo: Nencini, 'su riforma prescrizione noi ci siamo'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Sulla riforma della prescrizione "noi ci siamo e ottimamente, ci siamo se il tema viene rimesso sul tavolo". Lo ha affermato il senatore del Psi Riccardo Nencini, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

