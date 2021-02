Governo: Musumeci, 'esecutivo Draghi nato per portare paese al voto' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Il nuovo Governo Draghi è nato per portare al voto". E' quanto dice il governatore siciliano Nello Musumeci in una intervista al Tempo. Secondo il Presidente della Regione "la cosiddetta operazione Draghi costituisce il fallimento della formula politica del centrosinistra in Italia. E' la conferma dell'incapacità di forze politiche cosiddette popolari, ovvero il M5S e il Pd - dice Musumeci - di stare insieme e di determinare una guida stabile e sicura per la nazione". E aggiunge: "Il Conte bis è caduto perché quella coalizione di centrosinistra che aveva assunto l'impegno con gli italiani di affrontare una fase difficile per il paese si è rivelata incapace". "Se poi la mossa di Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - "Il nuovoperal". E' quanto dice il goverre siciliano Nelloin una intervista al Tempo. Secondo il Presidente della Regione "la cosiddetta operazionecostituisce il fallimento della formula politica del centrosinistra in Italia. E' la conferma dell'incapacità di forze politiche cosiddette popolari, ovvero il M5S e il Pd - dice- di stare insieme e di determinare una guida stabile e sicura per la nazione". E aggiunge: "Il Conte bis è caduto perché quella coalizione di centrosinistra che aveva assunto l'impegno con gli italiani di affrontare una fase difficile per ilsi è rivelata incapace". "Se poi la mossa di Matteo ...

