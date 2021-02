**Governo: Meloni, 'rispetto scelte alleati ma chiedo rispetto'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Non intendo polemizzare con gli alleati e non lo farò. rispetto le scelte degli alleati anche se non le condivido, chiedo lo stesso rispetto per la scelta di Fratelli d'Italia. Come sono convinta della mia scelta, quindi non ho bisogno di giudicare le scelte degli altri, confido che gli altri siano convinti delle loro scelte e quindi non abbiano bisogno di giudicare la mia". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Quarta Repubblica'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Non intendo polemizzare con glie non lo farò.ledeglianche se non le condivido,lo stessoper la scelta di Fratelli d'Italia. Come sono convinta della mia scelta, quindi non ho bisogno di giudicare ledegli altri, confido che gli altri siano convinti delle loroe quindi non abbiano bisogno di giudicare la mia". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Quarta Repubblica'.

