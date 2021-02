Governo, Gruppo Misto: 'Investire per la ripresa' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l'incontro con Mario Draghi, il presidente del Gruppo Misto Manfred Schullian ha spiegato: 'Il premier incaricato ci ha detto che bisogna Investire e con i ristori evitare contributi a fondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l'incontro con Mario Draghi, il presidente delManfred Schullian ha spiegato: 'Il premier incaricato ci ha detto che bisognae con i ristori evitare contributi a fondo ...

VittorioSgarbi : #crisidigoverno Tra poco alla Camera, quale rappresentante della componente “Rinascimento” in seno al Gruppo Misto,… - Giorgiolaporta : Il #M5S perde altri pezzi. Finalmente #Carelli fa ciò che #Paragone non è riuscito a fare: dare una casa a un grupp… - SkyTG24 : Canada, il governo Trudeau dichiara i Proud Boys gruppo terroristico - LuigiF97101292 : RT @TgLa7: #draghiPremier, Schullian presidente del gruppo Misto: per Draghi no contributi a fondo perduto. Sarà premier di governo europ… - cilentano_it : Un nuovo punto di riferimento nel Sud della provincia per il partito europeista che nei giorni scorsi ha annunciato… -