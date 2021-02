Governo Draghi, Unterberger si fa portavoce della questione di genere: “Spero che Salvini dopo europeista diventi anche femminista” (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Montecitorio la prima delegazione a prendere parte al secondo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi è quella del Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato. A prendere la parola la senatrice Julia Unterberger che si è fatta portavoce delle istanze femministe, stigmatizzando l’arretratezza delle istituzioni italiane in quanto a parità di genere. Chiudendo il discorso ha fatto riferimento al ravvedimento di Salvini sull’Europa, confidando di poter trovare in lui anche un sostenitore della causa femminista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Montecitorio la prima delegazione a prendere parte al secondo giro di consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Marioè quella del Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato. A prendere la parola la senatrice Juliache si è fattadelle istanze femministe, stigmatizzando l’arretratezza delle istituzioni italiane in quanto a parità di. Chiudendo il discorso ha fatto riferimento al ravvedimento disull’Europa, confidando di poter trovare in luiun sostenitorecausa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

