Governo Draghi, sussidi mirati e scelte "impopolari". Il rapporto del G30 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mentre Mario Draghi prosegue nel lavoro di massima possibile sintesi per avere una forza parlamentare affidabile, ci si chiede su quali scelte economiche verrà imperniato il lavoro del Governo tecnico. L'attesa in tutte le cancellerie europee è tanta, c'è fiducia che il nome dell'ex presidente della BCE sarà una garanzia sia per quanto riguarda l'affidabilità del Paese, e i numeri sullo spread ne sono la conferma, sia per un riancio economico. E dunque, in attesa di capire quale sarà la sintesi politica, è possibile immaginare le linee guida economiche dal rapporto "Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid", pubblicato nel dicembre 2020 dal Gruppo dei 30, organizzazione di finanzieri ed accademici con sede a Washington D.C. che si occupa di politiche economiche e finanziarie.

