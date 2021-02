Governo, Draghi studia le prime mosse: scuole anche in estate e subito i vaccini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMario Draghi ha avviato oggi alle 15 il secondo giro di consultazioni, incontrando i rappresentanti dei partiti minori. Oltre a sondare la volontà politica di sostenere un Governo da lui presieduto, Draghi ha già iniziato a illustrare quelli che sarebbero i punti qualificanti di un suo eventuale premierato. vaccini e scuola in primis. Draghi si dice convinto che vada impressa sin da subito una forte accelerazione alla campagna vaccinale. Da tenere sotto stretta sorveglianza la catena della logistica, che rischia di apparire troppo farraginosa, e la produzione. Ma forse la novità più importante riguarda il mondo scolastico. “Il futuro Governo, secondo il premier incaricato – come riportato da La Repubblica – dovrà ‘rimodulare il calendario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMarioha avviato oggi alle 15 il secondo giro di consultazioni, incontrando i rappresentanti dei partiti minori. Oltre a sondare la volontà politica di sostenere unda lui presieduto,ha già iniziato a illustrare quelli che sarebbero i punti qualificanti di un suo eventuale premierato.e scuola in primis.si dice convinto che vada impressa sin dauna forte accelerazione alla campagna vaccinale. Da tenere sotto stretta sorveglianza la catena della logistica, che rischia di apparire troppo farraginosa, e la produzione. Ma forse la novità più importante riguarda il mondo scolastico. “Il futuro, secondo il premier incaricato – come riportato da La Repubblica – dovrà ‘rimodulare il calendario ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - evelynbani : RT @Guido44895392: Questo 'voto' sulla Piattaforma Rousseau da chi sarà gestito? Dagli stessi che hanno gestito il voto elettronico nelle u… - JolietJackBlues : RT @LaNotiziaTweet: .#DiBattista #M5S: “L’assembramento parlamentare che si sta delineando è l’antitesi della politica. #Draghi per arrivar… -