Governo Draghi oggi: consultazioni in diretta. Ultime notizie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi è tornato a Roma questa mattina ed è già al lavoro alla Camera in vista del secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo che parte oggi pomeriggio per concludersi ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marioè tornato a Roma questa mattina ed è già al lavoro alla Camera in vista del secondo giro diper la formazione del nuovoche partepomeriggio per concludersi ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - gajahmada : Ma siete sicuri che il governo Draghi nascerà ?#lariachetirala7 - giornaleradiofm : Governo: Messina, con Draghi spread tra 50-60 punti: (ANSA) - MILANO, 08 FEB - 'Un Governo Draghi può accelerare la… -