Governo Draghi, nuove consultazioni al via (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mario Draghi ha dato il via al secondo giro di consultazioni alla Camera per la formazione del nuovo Governo. Dal premier incaricato si sono recati per primi i rappresentanti del gruppo Misto della Camera – Minoranze linguistiche. Nella delegazione presenti Manfred Schullian, Renate Gebhard, Albrecht Plangger ed Emanuela Rossini. Le consultazioni si terranno fino alle 17.30: in chiusura le Autonomie e nel mezzo il Maie e Movimento italiani all'estero, Azione, +Europa, i Radicali, Noi con l'Italia, Cambiamo e Centro democratico. Domani si parte invece alle 11: i primi a sedersi di nuovo al tavolo con Draghi saranno i cosiddetti 'responsabili', il gruppo di Europeisti-Maie-Centro democratico nato al Senato dopo le dimissioni di Conte. A seguire Leu, Italia viva, Fratelli d'Italia, Pd, Forza Italia, Lega ...

