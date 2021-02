Governo Draghi, M5S senza Grillo per nuove consultazioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Beppe Grillo non dovrebbe far parte domani della delegazione M5S che tornerà ad incontrare il premier incaricato Mario Draghi per il secondo giro di consultazioni. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, il garante del Movimento dovrebbe far presto ritorno a Roma, non è escluso già in settimana, per tornare a riunire i suoi in un momento di grande difficoltà e divisioni del M5S. Grillo oggi, con un tweet, è tornato sul tema del reddito di base. "GoodDollar è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere un #redditodibase direttamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog. II progetto è partito, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri G$", scrive rilanciando tramite il suo Blog la proposta di un reddito di base "usando la blockchain e il sistema delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Beppenon dovrebbe far parte domani della delegazione M5S che tornerà ad incontrare il premier incaricato Marioper il secondo giro di. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, il garante del Movimento dovrebbe far presto ritorno a Roma, non è escluso già in settimana, per tornare a riunire i suoi in un momento di grande difficoltà e divisioni del M5S.oggi, con un tweet, è tornato sul tema del reddito di base. "GoodDollar è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere un #redditodibase direttamente sul proprio telefono. Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog. II progetto è partito, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri G$", scrive rilanciando tramite il suo Blog la proposta di un reddito di base "usando la blockchain e il sistema delle ...

