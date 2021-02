Governo Draghi, Licheri (M5s): “Di Battista ama il Movimento e non lo lascerà. Ruolo di Conte? Sceglierà lui cosa fare” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ma no scherziamo, Alessandro ama il Movimento e non lo lascerà. Nel M5s ci sono tante posizioni e tante sensibilità, dibattiamo con toni accesi, forse noi facciamo più rumore perché siamo in 300?. Così Ettore Licheri sul post di Alessandro Di Battista nel quale conferma la sua contrarietà al sostegno al Governo Draghi. Sulle contrarietà che permangono di un gruppo di senatori e sul rischio di uscite dal gruppo parlamentare, il presidente dei senatori glissa ed evita di sbilanciarsi: “Non scommetto”. E sul Ruolo di Giuseppe Conte nel Movimento afferma: “Il grado di coinvolgimento di Conte all’interno del Movimento lo deciderà lui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ma no scherziamo, Alessandro ama ile non lo. Nel M5s ci sono tante posizioni e tante sensibilità, dibattiamo con toni accesi, forse noi facciamo più rumore perché siamo in 300?. Così Ettoresul post di Alessandro Dinel quale conferma la sua contrarietà al sostegno al. Sulle contrarietà che permangono di un gruppo di senatori e sul rischio di uscite dal gruppo parlamentare, il presidente dei senatori glissa ed evita di sbilanciarsi: “Non scommetto”. E suldi Giuseppenelafferma: “Il grado di coinvolgimento diall’interno dello deciderà lui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

