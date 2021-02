Governo Draghi, le ultime sui ministri: tra i nomi Tajani e Cartabia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno tempo per vedere sorgere alla luce del sole la squadra dei ministri del nuovo Governo Draghi . Una cosa è certa: ieri sera, in assemblea con il M5s, il premier ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno tempo per vedere sorgere alla luce del sole la squadra deidel nuovo. Una cosa è certa: ieri sera, in assemblea con il M5s, il premier ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - Petro1372 : RT @Virus1979C: draghi non ha una maggioranza, non ha un programma. è indeciso se governo deve essere tecnico, politico, o tecnico politico… - moidiamane : #draghi ma ci arriviamo che se è un governo che piace alla Lega e Forza Italia non può essere di sinistra? -