Governo Draghi, gli ultimi nomi dei ministri. E non mancano le sorprese (da ogni partito): ecco chi sono (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finirà nel pomeriggio di domani il secondo giro di consultazioni alla Camera per la formazione del nuovo Governo. Gli ultimi ad andare a colloquio saranno gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, forza politica che detiene la maggioranza dei seggi in parlamento. In attesa di una nuova conferenza stampa che ragguagli sulla formazione di un ipotetico nuovo Governo già si scommette sui ministri. Autoesclusosi l’ex premier Giuseppe Conte, e esclusi Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, l’unico leader che potrebbe far parte del nuovo esecutivo è Luigi Di Maio che dovrebbe mantenere la guida della Farnesina come Roberto Speranza il dicastero della Salute al quale ambiscon Rocco Bellantone, direttore del Gemelli e preside della facoltà di Medicina della Cattolica, Antonella Viola e Ilaria Capua. Continua dopo la foto Corre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Finirà nel pomeriggio di domani il secondo giro di consultazioni alla Camera per la formazione del nuovo. Gliad andare a colloquio saranno gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, forza politica che detiene la maggioranza dei seggi in parlamento. In attesa di una nuova conferenza stampa che ragguagli sulla formazione di un ipotetico nuovogià si scommette sui. Autoesclusosi l’ex premier Giuseppe Conte, e esclusi Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, l’unico leader che potrebbe far parte del nuovo esecutivo è Luigi Di Maio che dovrebbe mantenere la guida della Farnesina come Roberto Speranza il dicastero della Salute al quale ambiscon Rocco Bellantone, direttore del Gemelli e preside della facoltà di Medicina della Cattolica, Antonella Viola e Ilaria Capua. Continua dopo la foto Corre ...

