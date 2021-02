Governo Draghi, blocco licenziamenti primo nodo. Cosa accadrà dopo il 31 marzo? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà la proroga o meno del blocco dei licenziamenti che dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dal Governo fino a 26 settimane nel Dl Ristori cinque, il primo vero nodo che il Governo guidato Mario Draghi, una volta sciolta la riserva, si troverà a dover sciogliere. La scadenza dell’ultima proroga del Governo Conte è ormai alle porte, entro il 31 marzo infatti il premier dovrà esprimersi e non sarà una questione facile: le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almeno fino all’estate, come unico rimedio, al momento, alla bomba sociale che altrimenti esploderebbe. “C’è un potenziale di circa 2 milioni di persone che potrebbe perdere il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà la proroga o meno deldeiche dovrà accompagnare la nuova Cig Covid estesa dalfino a 26 settimane nel Dl Ristori cinque, ilveroche ilguidato Mario, una volta sciolta la riserva, si troverà a dover sciogliere. La scadenza dell’ultima proroga delConte è ormai alle porte, entro il 31infatti il premier dovrà esprimersi e non sarà una questione facile: le imprese si oppongono ad una nuovo provvedimento generalizzato per tutte le imprese e tutti i settori; i sindacati lo invocano invece, almeno fino all’estate, come unico rimedio, al momento, alla bomba sociale che altrimenti esploderebbe. “C’è un potenziale di circa 2 milioni di persone che potrebbe perdere il ...

