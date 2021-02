Governo: Di Battista, 'Draghi e moltiplicazione pani e pesci, per ora solo titoli derivati' (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Il 17 marzo del 2018 Mario Draghi, allora governatore di Bankitalia, firmò la lettera con la quale venne autorizzata l'acquisizione da parte di MPS di Banca Antonveneta - prosegue Di Battista -. MPS la comprò dagli spagnoli di Banco Santander al triplo del suo valore. Quello fu l'inizio della fine. Per nascondere le perdite, la dirigenza di MPS, realizzò una serie di operazioni finanziarie (i famigerati derivati Santorini ed Alexandria) ritenute illegali dai giudici di Milano". "Per questo, l'8 novembre del 2019, sono stati condannati a pene altissime Mussari e Vigni, rispettivamente ex-presidente ed ex-direttore generale di Monte dei Paschi di Siena. L'infallibile Draghi sbagliò. Ma guai a ricordarlo, si rischia la lapidazione a mezzo stampa. Chi dovrebbe informare si dedica all'occultamento e chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Il 17 marzo del 2018 Mario, allora governatore di Bankitalia, firmò la lettera con la quale venne autorizzata l'acquisizione da parte di MPS di Banca Antonveneta - prosegue Di-. MPS la comprò dagli spagnoli di Banco Santander al triplo del suo valore. Quello fu l'inizio della fine. Per nascondere le perdite, la dirigenza di MPS, realizzò una serie di operazioni finanziarie (i famigeratiSantorini ed Alexandria) ritenute illegali dai giudici di Milano". "Per questo, l'8 novembre del 2019, sono stati condannati a pene altissime Mussari e Vigni, rispettivamente ex-presidente ed ex-direttore generale di Monte dei Paschi di Siena. L'infallibilesbagliò. Ma guai a ricordarlo, si rischia la lapidazione a mezzo stampa. Chi dovrebbe informare si dedica all'occultamento e chi ...

