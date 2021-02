Governo | Crimi | ‘dopo incontro con Draghi avremo elementi chiari e chiederemo a iscritti’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo l’interesse del Paese davanti a tutto, concentrandosi sui temi e sugli obiettivi comuni. Come già accaduto in precedenza, anche in questo caso faremo una scelta ponderata, non istintiva ma basata sugli atti, sui programmi e sulle reali possibilità di incidere sull’attività di”. Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito.“In queste ore -aggiunge- vedo delinearsi schieramenti per il sì e per il no al presidente incaricato. Sia chiaro, è una decisione importante. Ma ritengo che affidarsi al pregiudizio, alla presunzione di conoscere la verità o addirittura il futuro, sia il peggior modo di servire la nostra comunità. Perché è questo che siamo chiamati a fare. Non dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo guardare ...