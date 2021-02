Governo | Castaldo | ' voto base identità M5S o siamo diventati altro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Una volta terminate le consultazioni e acquisiti tutti gli elementi necessari, la coerenza imporrà a tutti noi di assumere una posizione chiara, in prima linea, mettendoci la faccia, senza che nessuno di noi che ci riconosciamo come membri della nostra comunità, della nostra famiglia a 5 stelle possa trincerarsi in un 'armiamoci e partite', a maggior ragione ingiustificabile nei momenti più drammatici". Lo scrive su Fb il vicepresidente del Parlamento Ue Fabio Massimo. "Attenderò con umiltà e fiducia - prosegue - di conoscere il risultato dei nostri sforzi negoziali, così come spero faranno tutti, prima di assumere una posizione ragionata, di testa e non solo di pancia. Dire di più in questo momento sarebbe scorretto e dannoso. Ma ribadisco quanto già detto più volte: la democrazia partecipativa è il nostro Dna, la nostra ...