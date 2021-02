Golf | Ryder Cup 2021 | il ranking del Team Europa aggiornato in tempo reale

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Prende il via la corsa verso laCup 2020, rinviata causa Covid e ora in programma dal 24 al 26 settembresul percorso statunitense di Whistling Straits, a Kohler in Wisconsin. Ileuropeo vede in lizza nove dei dodici posti a disposizione, con il capitano Padraig Harrington che avrà tre wild card a sua discrezione con cui completare la squadra chiamata a confermare la vittoria dell’edizione 2018 di Parigi. Nello specifico, si qualificheranno di diritto i primi quattro della European Points List, che tiene conto dei punti guadagnati sul tour europeo. Saranno poi in squadra i primi cinque (non già qualificati) della World Points List, che invece prende in considerazione i punti delmondiale. I CRITERI DI QUALIFICAZIONE NEL DETTAGLIO: TUTTE LE REGOLE ICOMPLETI PER ...