Golf | PGA Tour Koepka vince a sorpresa

sportface2016 : #Golf, dominio statunitense nel #PGATour e nello #EuropeanTour: i risultati del weekend - Eurosport_IT : Spieth o Schauffele: chi vincerà il Phoenix Open? ? #Golf | #PGATour - MirkoEfoglia : Eventi????????: 19:00Basket femminile (QUA) Europei: Italia-Romania???? 22:30Sci freestyle CDM Deer Valley aerials???? C… - cusferraragolf : Molinari, rimonta a Torrey Pines e secondo piazzamento Top-10 nel Pga Tour - sportface2016 : #Golf, i risultati del week-end: bella rimonta di #Molinari -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

QUOTIDIANO.NET

Dal Challenge Tour ai trionfi Major, l'escalation di Koepka " Ha toccato le vette delmondiale ... Ha fatto lo stesso nelChampionship 2018 e 2019. Nel mezzo la gioia alla CJ Cup e al WGC. Ora ...Per lui è l ottavo successo nel circuito delTour in carriera.Phoenix Open: K. H. Lee missed shot at the 11th Credit Foto Eurosport Waste Management Phoenix Open Il capolavoro di Koepka col ...L'americano è tornato al successo nel Phoenix Open giocato in california dove nel 2015 vinse il suo primo titolo sul PGA Tour. Nel giro finale ha superato Schauffele e Spieth ...Dominio statunitense nel PGA ed European Tour di golf: Koepka vince il Phoenix Open, Dustin Johnson il Sauidi International ...