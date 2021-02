“Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Artico (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo lo scontro sull’affare Navalny e le dichiarazioni della nuova amministrazione che ha annunciato una “linea più dura ed efficace” nei confronti del Cremlino, è destinata a crescere ulteriormente la tensione tra Stati Uniti e Russia dopo che Washington ha deciso di schierare i suoi bombardieri B-1 in Norvegia, in una zona molto sensibile per l’influenza di Mosca nei Paesi baltici e nell’Artico. È la prima volta che Washington opta per un’azione del genere, una mossa che, oltre a difendere gli alleati nell’area, come riporta la Cnn, ha l’obiettivo di far capire a Vladimir Putin che l’esercito americano opererà nella regione artica perché ritenuta strategicamente importante. Citando più funzionari della difesa, la tv americana riferisce che quattro bombardieri B-1 della US Air Force e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo lo scontro sull’affare Navalny e le dichiarazioni della nuova amministrazione che ha annunciato una “linea più dura ed efficace” nei confronti del Cremlino, è destinata a crescere ulteriormente la tensione tra Stati Uniti edopo che Washington ha deciso di schierare i suoiB-1 in, in una zona molto sensibile per l’influenza di Mosca nei Paesi baltici e nell’Artico. È la prima volta che Washington opta per un’azione del genere, una mossa che, oltre a difendere glinell’area, come riporta la Cnn, ha l’obiettivo di far capire a Vladimir Putin che l’esercito americano opererà nella regione artica perché ritenuta strategicamente importante. Citando più funzionari della, la tv americana riferisce che quattroB-1 della US Air Force e ...

borghi_claudio : @IlPizzino Nessuna 'giustificazione', dialogo con gli elettori in buona fede (so che da altre parti non usa) e perc… - DantiNicola : Trump decise di portare gli USA fuori dal Consiglio ONU per i diritti umani. Oggi l'amministrazione Biden è pronta… - borghi_claudio : @Niandra_LaDes69 @Enfer1893 @alessandromunz2 Quelli erano quelli prima ancora ?? Anch'io ho lavorato sia per gli USA… - AdamartArt : RT @fattoquotidiano: “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Artico… - DanyEffe83 : RT @fattoquotidiano: “Gli Usa stanno schierando bombardieri B-1 in Norvegia”. La sfida alla Russia: difesa degli alleati e corsa all’Artico… -