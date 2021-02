Giulia Valentina sbottona il reggiseno e le fan ci “bruciano” il titolo – FOTO (Di martedì 9 febbraio 2021) Giulia Valentina mozza il fiato di tutti i suoi followers con lo scatto mentre sta per sbottonare il reggiseno. Tra i commenti, le simpatiche fan si trasformano in titolisti: ecco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 febbraio 2021)mozza il fiato di tutti i suoi followers con lo scatto mentre sta perre il. Tra i commenti, le simpatiche fan si trasformano in titolisti: ecco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Wallee___ : RT @chooseIove_: Giulia Valentina wore it better - Giuls62442 : RT @chooseIove_: Giulia Valentina wore it better - Aurora25329246 : RT @isa_34: Aggiungiamo Valentina #shadesofbanana ai ballerini che apprezzano Giulia ??#Amici20 - isobelsnia : RT @chooseIove_: Giulia Valentina wore it better - Aurora25329246 : RT @AMELIE24218759: Ma Valentina che commenta il post di Giulia? O P S @giuliast4bile SPACCHI?? #AMICI20 -