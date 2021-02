Giuffredi: 'Hysaj? Rinnovo discorso chiuso, il Napoli guarda altrove' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Napoli - Mario Giuffredi , intervenuto a Radio Punto Nuovo , ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito Elseid Hysaj , con il contratto in scadenza a giugno. Un Rinnovo, quello tra il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021)- Mario, intervenuto a Radio Punto Nuovo , ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito Elseid, con il contratto in scadenza a giugno. Un, quello tra il ...

