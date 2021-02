Giudice sportivo, la Salernitana perde Gyomber per il match di Pisa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Salernitana non avrà il difensore Norbert Gyomber per la sfida del turno infrasettimanale in programma domani alle ore 19 all’Arena Garibaldi di Pisa. Il centrale ha rimediato un giallo pesante contro il Chievo che lo costringerà a restare fermo ai box nel prossimo impegno. Nelle fila nerazzurre non si segnala invece nessun provvedimento. Sono undici i giocatori squalificati dopo il ventunesimo turno (Furlan dell’Empoli per due giornate). A questi va ad aggiungersi il provvedimento ai danni di Massimo Lotti, collaboratore tecnico del Venezia, che era stato espulso nella ripresa del match vinto allo Stirpe di Frosinone. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA FURLAN Jacopo (Empoli): per avere, al 6° del secondo tempo, quale giocatore in panchina, rivolto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLanon avrà il difensore Norbertper la sfida del turno infrasettimanale in programma domani alle ore 19 all’Arena Garibaldi di. Il centrale ha rimediato un giallo pesante contro il Chievo che lo costringerà a restare fermo ai box nel prossimo impegno. Nelle fila nerazzurre non si segnala invece nessun provvedimento. Sono undici i giocatori squalificati dopo il ventunesimo turno (Furlan dell’Empoli per due giornate). A questi va ad aggiungersi il provvedimento ai danni di Massimo Lotti, collaboratore tecnico del Venezia, che era stato espulso nella ripresa delvinto allo Stirpe di Frosinone. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA FURLAN Jacopo (Empoli): per avere, al 6° del secondo tempo, quale giocatore in panchina, rivolto ...

Il giudice sportivo Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate Jacopo Furlan (Empoli) "...

Squalificati Serie B, il giudice sportivo ha sanzionato 11 calciatori dopo le gare della 21ª giornata: in due saltano Reggina - Virtus Entella Sono due i calciatori che salteranno Reggina - Virtus Entella di mercoledì (ore 19)...

l Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultima giornata di campionato, ha fermato undici giocatori. La sanzione più pesante è per il portiere dell’Empoli Jacopo Furlan fe ...

