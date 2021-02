Gisele Bundchen | una super wag al Super Bowl

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) GOAT è la parola che si legge un po’ ovunque in queste ore sui social, associata a Tom Brady. Goat, in inglese, significa capra ma non è l’accezione con cui viene intesa nel caso specifico. Qui infatti sta ad indicare l’acronimo Greatest of all time, il migliore di sempre. E che nel suo sport, il football, Brady sia il migliore di sempre, ormai non ci sono più dubbi. A 43 anni il quarterback ha portato la sua squadra, i Tampa Bay Buccaneers, alla vittoria del. Il campione si è così aggiudicato il suo settimo titolo personale e il quinto titolo MVP (miglior giocatore in campo).tifa per il suo GOAT Per la prima volta nella storia dell’NFL la squadra vincitrice del campionato ha giocato la finale nello stadio di appartenenza. Al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, ...