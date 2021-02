Giornata del Veterano dello Sport: Maurizio Silvestri è atleta dell'anno (Di lunedì 8 febbraio 2021) ... basata su dei valori come l'amicizia e la tolleranza, che ho cercato di infondere nel lavoro quotidiano'. Spazio anche ai giovani talenti emergenti, tra i quali spicca, con il 'Premio Giovane ... Leggi su toscanasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) ... basata su dei valori come l'amicizia e la tolleranza, che ho cercato di infondere nel lavoro quotidiano'. Spazio anche ai giovani talenti emergenti, tra i quali spicca, con il 'Premio Giovane ...

matteosalvinimi : Oggi è la Giornata per la Vita, grazie a chi dedica tempo e amore per aiutare, proteggere e sostenere bambini, mamm… - AntoVitiello : Il #Milan si riappropria del 1° posto, gara dominata e tre punti in cassaforte. Giornata speciale per #Ibrahimovic… - Ettore_Rosato : Oggi giornata mondiale contro il #bullismo e #cyberbullismo che nell’anno del #covid, della solitudine sociale e de… - giusy_sweetsoul : @stocazzzzzo Io odio questa giornata di cuori baci e gne gne gne del cazzo?? - TodayTv2000 : RT @diariotv2000: Oggi si celebra la Giornata mondiale di preghiera contro la tratta degli esseri umani, ospiti di @tv2000it alle 17:30: su… -