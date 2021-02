GF Vip, Tommaso Zorzi: il caso della presunta bestemmia scatena la bufera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono trascorse poche ore dalla rumorosissima uscita di scena di Alda D’Eusanio e un nuovo “caso” scuote già le cronache intorno al Grande Fratello Vip. Al centro della questione una presunta bestemmia di Tommaso Zorzi, ma sui social c’è chi crede che lo stesso video della discordia potrebbe salvarlo dalla squalifica (l’ennesima di un’edizione piuttosto tempestosa). “Tommaso Zorzi ha bestemmiato”: il caso esplode sul web Tra le ultime notizie sulla Casa del GF Vip, sui social spunta l’ipotesi di una squalifica pesante che inciderebbe notevolmente nella rosa di concorrenti attualmente in gioco. Da più parti, infatti, si invocano seri provvedimenti a carico di Tommaso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono trascorse poche ore dalla rumorosissima uscita di scena di Alda D’Eusanio e un nuovo “” scuote già le cronache intorno al Grande Fratello Vip. Al centroquestione unadi, ma sui social c’è chi crede che lo stesso videodiscordia potrebbe salvarlo dalla squalifica (l’ennesima di un’edizione piuttosto tempestosa). “hato”: ilesplode sul web Tra le ultime notizie sulla Casa del GF Vip, sui social spunta l’ipotesi di una squalifica pesante che inciderebbe notevolmente nella rosa di concorrenti attualmente in gioco. Da più parti, infatti, si invocano seri provvedimenti a carico di...

