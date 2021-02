GF VIP | l’abito di Giulia Salemi conquista tutti | ricordate chi l’ha già sfoggiato in tv?

Leggi su sologossip

(Di lunedì 8 febbraio 2021)incantacon il suo look: nella puntata del GF VIP ha scelto un abito che abbiamo già visto in tv.chi lo ha indossato? Questa sera di 8 febbraio 2021 è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. In diretta ci sono di nuovo i Vipponi che da mesi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.