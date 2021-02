GF Vip, Giulia Salemi in lacrime per aver ritrovato Nausika, la sorella perduta: “Mi aveva bloccato ovunque…” (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giulia Salemi ha una sorella perduta Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera si è parlato molto del lutto che in settimana ha colpito Dayane Mello, ma si è parlato anche di tanto altro. Ad esempio ci sono state numerose sorprese, tra cui una per Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana nonostante sia popolare da qualche anno, solo qualche mese fa all’interno della casa più spiata d’Italia si è venuti a conoscenza di una sorella. Ebbene sì, la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli ha parlato di Nausika, che non sente più da circa quindici anni. Quando era piccola, infatti, i genitori della modella avevano preso in affido l’altra bambina e l’avevano cresciuta come se fosse una loro figlia. ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha unaNel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì sera si è parlato molto del lutto che in settimana ha colpito Dayane Mello, ma si è parlato anche di tanto altro. Ad esempio ci sono state numerose sorprese, tra cui una per. L’influencer italo-persiana nonostante sia popolare da qualche anno, solo qualche mese fa all’interno della casa più spiata d’Italia si è venuti a conoscenza di una. Ebbene sì, la nuova fiamma di Pierpaolo Pretelli ha parlato di, che non sente più da circa quindici anni. Quando era piccola, infatti, i genitori della modellano preso in affido l’altra bambina e l’no cresciuta come se fosse una loro figlia. ...

