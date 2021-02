Genoa, cura Ballardini e rinascita di Pandev: attenti al ritorno del Grifone (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un momento di forma straordinario per il Genoa di Davide Ballardini. La squadra dopo mesi molto complicati sotto la gestione Maran che aveva portato il “Grifone” negli ultimissimi posti della classifica, ha invertito completamente il proprio trend con l’arrivo del nuovo mister. Il tecnico, già svariate volte in passato, è subentrato sulla panchina del club di Preziosi a stagione in corso, facendo sempre bene e portando i rossoblù alla salvezza. I numeri di questa nuova gestione di Ballardini sono sbalorditivi: da quando l’allenatore è tornato in Liguria solo la Juventus ha conquistato più punti. Il Genoa sarebbe secondo in classifica. La tifoseria ormai da settimane si sta ponendo questo interrogativo: e se Ballardini avesse cominciato la stagione da allenatore del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un momento di forma straordinario per ildi Davide. La squadra dopo mesi molto complicati sotto la gestione Maran che aveva portato il “” negli ultimissimi posti della classifica, ha invertito completamente il proprio trend con l’arrivo del nuovo mister. Il tecnico, già svariate volte in passato, è subentrato sulla panchina del club di Preziosi a stagione in corso, facendo sempre bene e portando i rossoblù alla salvezza. I numeri di questa nuova gestione disono sbalorditivi: da quando l’allenatore è tornato in Liguria solo la Juventus ha conquistato più punti. Ilsarebbe secondo in classifica. La tifoseria ormai da settimane si sta ponendo questo interrogativo: e seavesse cominciato la stagione da allenatore del ...

