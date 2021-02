Gascoigne | la clamorosa rivelazione dell’ex Lazio | “Quando è morto mio padre l’ho preso a pugni”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) "mio, l'ho".E' ladi Paul. L'ex centrocampista della, che ha giocato nella Capitale dal 1992 al 1995, ha svelato il singolare retroscena legato alla morte del, avvenuta nel 2018. "eravamo solo io e lui nel letto d'ospedale e lui è, sono saltato sul letto e gli ho dato un pugno. Gli ho dato una testata e un pugno e mi sonouna rivincita. Poi mi sono sdraiato lì e l'ho abbracciato per 45 minuti. A volte penso che sia ancora lì", sono state le sue parole, come ha riportato il Sun., che era molto legato al, non aveva mai perdonato al ...

"Quando è morto mio padre, l'ho preso a pugni" . Larivelazione arriva dalla viva voce di Paul, che ha ammesso di non aver affrontato con lucidità la morte del padre avvenuta nel 2018. L'ex bad boy , che ha vestito la maglia della ...Da ragazzo la sua carriera si è sviluppata in Scozia, ai Glasgow Rangers dopo unafuga da ... Uno in particolare fu 'Gazza', visto in Italia anche con la Lazio: centrocampista ...Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini opinionista? Elettra Lamborghini sarà opinionista all'Isola dei Famosi 2021? L'indiscrezione clamorosa è stata lanciata da Gabriele Parpiglia sul sito giorna ...L'ex bad boy della Lazio ha rivelato un clamoroso retroscena sul suo lutto: "Gli avevo comprato 80 auto e 18 barche e case" ...