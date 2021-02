Gascoigne | “Ho lasciato i social perché stavo diventando dipendente”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex centrocampista di Lazio e Tottenham Paul, è stato intervistato al podcast Anything Goes e ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata. In particolare, Gazza ha ammesso: “Hoda essi”, e ha parlato dei suoi problemi di alcool, per i quali nel 2005 venne allontanato dai dirigenti della squadra che allenava, il Kettering Town: “So di essere più felice quando non bevo. A volte sono un ubriaco triste. Sto solo cercando di godermi la vita il più possibile e di ottenere il massimo da ciò che ho”, ha confessato . SportFace.

sportface2016 : Paul #Gascoigne: 'Ho lasciato i social, creano dipendenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Gascoigne lasciato

Sportface.it

Commenta per primo Paul, ex fuoriclasse della Lazio , parla al podcast Anything Goes , toccando l'argomento vita privata: 'Hoi social perché stavo diventando dipendente da essi. So di essere più felice ...... Elisa Isoardi , Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul. Un mix ... Per l'incaricoscoperto da Alvin era stato contattato anche Teo Mammucari , che già in ...Il 6 febbraio di trentatré anni fa, Vinnie Jones strizzava le palle di Paul Gascoigne, nel corso di un match valido per la FA Cup. Un gesto intimidatorio immortalato da un celebre scatto, oggi più nos ...Mentre i concorrenti si sfideranno in Honduras, a condurre il programma sarà Ilary Blasi, pronta per questa nuova sfida televisiva L’inizio della nuova edizione è previsto per lunedì 8 marzo e andrà i ...