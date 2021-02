(Di lunedì 8 febbraio 2021) Genio e sregolatezza, la vita di Paulsi può riassumere così. L'ex calciatore di Tottenham e Lazio ha parlato a Anything Goes tornando sulla sua vita privata: "Ho voluto lasciare iperché. Alcol? So di essere più felice quando non bevo. A volteun. Sto solo cercando di godermi la vita il più possibile e di ottenere il massimo da ciò che ho, solo questo". Come al solito non si rivela mai banale l'ex centrocampista, oggi cinquantatreenne che in passato è stato vittima di gravi problemi con l'alcol e di questioni giudiziarie.caption id="attachment 903105" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Gascoigne: 'Ho lasciato i social perchè stavo diventando dipendente. Sono un ubriaco triste' -… - sportface2016 : Paul #Gascoigne: 'Ho lasciato i social, creano dipendenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Gascoigne lasciato

Sportface.it

Commenta per primo Paul, ex fuoriclasse della Lazio , parla al podcast Anything Goes , toccando l'argomento vita privata: 'Hoi social perché stavo diventando dipendente da essi. So di essere più felice ...... Elisa Isoardi , Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul. Un mix ... Per l'incaricoscoperto da Alvin era stato contattato anche Teo Mammucari , che già in ...Paul Gascoigne, genio e sregolatezza. In un'intervista riportata dal Sun l'ex centrocampista ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata: "Ho lasciato i social perché ...L'ex centrocampista di Lazio e Tottenham Paul Gascoigne, è stato intervistato al podcast Anything Goes e ha parlato di alcuni aspetti della sua vita privata ...