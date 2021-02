GameStop e il boom di Wall Street invadono il Super Bowl! Reddit ' celebra' con un breve spot

(Di lunedì 8 febbraio 2021)ha fatto riferimento alla recente incredibile vicenda del mercato azionario diin un nuovodi 5 secondi andato in onda durante ilBowl, unoche doveva essere messo in pausa per essere letto. "Wow, ha funzionato davvero. Se state leggendo queste righe, allora vuol dire che la nostra scommessa ha ripagato. Una cosa che abbiamo imparato dalle nostre community la scorsa settimana è che gli sfavoriti possono realizzare qualsiasi cosa quando si uniscono attorno a un'idea comune", si legge nelmessaggio agli spettatori. "Chissà, forse sarai la ragione per cui i libri di testo di finanza dovranno aggiungere un nuovo capitolo". Leggi altro...

DarioConti1984 : Reddit fa boom di installazioni tra App Store e Play Store a gennaio. Tutto merito di Gamestop? | MobileWorld… - andreazenatti93 : RT @smartworld_it: Reddit fa boom di installazioni tra App Store e Play Store a gennaio. Tutto merito di Gamestop? - smartworld_it : Reddit fa boom di installazioni tra App Store e Play Store a gennaio. Tutto merito di Gamestop? - cellicom : Reddit fa boom di installazioni tra App Store e Play Store a gennaio. Tutto merito di Gamestop? - misteruplay2016 : GameStop incontra ‘La grande scommessa’: Michael Burry avrebbe guadagnato $270 milioni grazie al boom in borsa -

Le azioni di società non redditizie comee AMC Entertainment Holdings Inc. stanno ... che si tratti deldelle dot - com alla fine degli anni '90 o del vertiginoso aumento delle azioni ...Mentre si placa la la frenesia sui titoli short , che aveva preso di mira nelle scorse settimane,, tra gli analisti c'è chi si chiede se dietro ildi acquisti del rivenditore di videogiochi, ci siano stati solo piccoli investitori , come si è detto. Ad insinuare il dubbio, che le ...Reddit ha fatto riferimento alla recente incredibile vicenda del mercato azionario di GameStop in un nuovo spot di 5 secondi andato in onda durante il Super Bowl, uno spot che doveva essere messo in p ...La storia di GameStop e di come la comunità Reddit abbia messo in ginocchio Wall Street, diventerà un documentario di Jonah Tulis, regista di Console Wars.