'Fuoco è tutto ciò che siamo': scuola e adolescenza nel romanzo del prof Guido Saraceni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha moderato i lavori il giornalista della Gazzetta del Sud, Francesco Iannello. La video conferenza, della durata di circa un'ora, ha avuto inizio con una breve presentazione dell'associazione da ... Leggi su zoom24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha moderato i lavori il giornalista della Gazzetta del Sud, Francesco Iannello. La video conferenza, della durata di circa un'ora, ha avuto inizio con una breve presentazione dell'associazione da ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - RobertoBurioni : Medici che raccontano balle antiscientifiche confondendo la gente e aumentando la confusione sono un pericolo in tu… - pavisa1401 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - caberi957 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - CTAMELLINI : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… -