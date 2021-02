Frecciata della prima moglie di Zenga alla Termali: “Si finse mia amica e poi si fidanzò con lui” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel corso del programma condotto da Barbara D'Urso sulle reti Mediaset si è tornati a dedicare ampio spazio alla saga dei Zenga. La prima moglie dell'ex portiere dell'Inter, Elvira Carfagna, ha lanciato una Frecciata a Roberta Termali, seconda moglie dell’uomo. Un giornalista in studio, Riccardo Signoretti, ha dichiarato che le due donne “erano amiche prima che Roberta si mettesse con suo marito”. La Carfagna ha confermato tutto: “Roberta Termali si finse mia amica e si fidanzò con mio marito”.caption id="attachment 109641" align="alignnone" width="1024" Instagram di Elvira Carfagna/captionNicolò Zenga ha difeso la mamma Roberta Barbara D’Urso si è dissociata in ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel corso del programma condotto da Barbara D'Urso sulle reti Mediaset si è tornati a dedicare ampio spaziosaga dei. Ladell'ex portiere dell'Inter, Elvira Carfagna, ha lanciato unaa Roberta, secondadell’uomo. Un giornalista in studio, Riccardo Signoretti, ha dichiarato che le due donne “erano amicheche Roberta si mettesse con suo marito”. La Carfagna ha confermato tutto: “Robertasimiae sicon mio marito”.caption id="attachment 109641" align="alignnone" width="1024" Instagram di Elvira Carfagna/captionNicolòha difeso la mamma Roberta Barbara D’Urso si è dissociata in ...

