++Frane | Amalfi ora trema | allerta meteo arancione++

(Di lunedì 8 febbraio 2021)di intensità arancione su penisola sorrentino-tana, monti di Sarno e Picentini; piana Sele, alto e basso Cilento. La Protezione civile ha emanato una nuovadi livello arancione (intensità gialla in alcune aree). L’è valevole a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di martedì. Nel bollettino si legge: “Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità.Venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche e mare agitato. L’avrà una durata di 24 ore. Massima attenzione dovrà essere posta su su penisola sorrentino-tana, monti di Sarno e Picentini; piana Sele, alto e basso Cilento. Qui il livello di criticità idrogeologica è ...

Da Pellezzano ad Amalfi, ancora frane e disagi

dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche il rischio di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibilisuperficiali e colate rapide di detriti o di fango. Sul resto della regione il livello di allerta è Giallo associato ad un rischio idrogeologico localizzato. La Protezione civile della Regione ...Che mostra sovente tutta la sua fragilità concontinue che finiscono per interrompere l'unica strada che le collega tutte. Come accaduto proprio ad, in un tratto peraltro oggetto di più ...Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza n. 4 dell'8 febbraio che contiene disposizioni urgenti relative alla frana verificatasi lo scorso 2 febbraio ad Amalfi e che ha int ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo valevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e t ...