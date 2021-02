Francia, giudice ordina a Veolia di bloccare OPA su Suez (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si arricchisce di colpi di scena lo scontro tra i due colossi francesci dell’energia Veolia e Suez. Ieri Veolia aveva annunciato un’offerta ostile sul suo principale concorrente valutandolo 11,3 miliardi di euro e abbandonando i tentativi di convincere il board di Suez della bontà dell’operazione. Il pronunciamento di un tribunale potrebbe però bloccare l’operazione. “Il tribunale commerciale di Nanterre ha vietato oggi a Veolia di presentare la sua offerta pubblica ostile, annunciata il 7 febbraio, a seguito del tentativo di Veolia di violare il suo impegno all’amicizia”, ha scritto Suez in un comunicato, aggiungendo che intende “difendere, con tutti i mezzi, gli interessi dei suoi stakeholder, azionisti, dipendenti e clienti”. Secondo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si arricchisce di colpi di scena lo scontro tra i due colossi francesci dell’energia. Ieriaveva annunciato un’offerta ostile sul suo principale concorrente valutandolo 11,3 miliardi di euro e abbandonando i tentativi di convincere il board didella bontà dell’operazione. Il pronunciamento di un tribunale potrebbe peròl’operazione. “Il tribunale commerciale di Nanterre ha vietato oggi adi presentare la sua offerta pubblica ostile, annunciata il 7 febbraio, a seguito del tentativo didi violare il suo impegno all’amicizia”, ha scrittoin un comunicato, aggiungendo che intende “difendere, con tutti i mezzi, gli interessi dei suoi stakeholder, azionisti, dipendenti e clienti”. Secondo ...

