Francia, bimbo di 3 anni picchiato per mesi e ucciso: condannati la madre e il patrigno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francia. Loïc Vantal, il patrigno del piccolo Tony – bambino francese di tre anni ucciso di botte nel novembre del 2016 a Reims – è stato condannato ieri sera a 20 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. La madre del bambino, Caroline Letoile, dovrà invece scontare una pena di quattro anni di reclusione per mancata denuncia di maltrattamenti.

