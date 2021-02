Francesca Sofia Novello e Rossi | il segreto dell’amore | parla Valentino

infoitsport : Valentino Rossi parla per la prima volta della fidanzata Francesca Sofia Novello: “Vi racconto il nostro - infoitsport : Valentino Rossi, tra la MotoGP e Francesca Sofia Novello - infoitsport : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello il segreto del loro amore E una buona spalla - lamescolanza : #ValentinoRossi : “Con Francesca Sofia Novello ci siamo trovati, è la mia spalla” - Il Decoder - cri_sofia : RT @KatiaRagagnin: Pier 'prima voleva ballare con me (Francesca con la k)' La reazione di Eli dice tutto ?? #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Sofia

Il pilota di MotoGp fa delle rivelazioni importanti sulla sua storia sentimentale con la modella e influencer che abbiamo visto lo scorso al Festival di Sanremo di AmadeusUn amore che ha resistito alla prova del tempo, alle tentazioni, perfino alla naturale ritrosia di Valentino Rossi nel parlare di sentimenti. È forte il legame conNovello , sua compagna dal 2016, prima in segreto, per assecondare il desiderio del campione di proteggere la sua privacy, poi ufficialmente. In un'intervista al Corriere , Valentino ...Il pilota di MotoGp fa delle rivelazioni importanti sulla sua storia sentimentale con la modella e influencer che abbiamo visto lo scorso al Festival di Sanremo di Amadeus ...Valentino Rossi parla della compagna Francesca Sofia Novello, accanto a lui dal 2018. “È che ci siano trovati, abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matt ...