Francesca Michielin | ecco come pre-salvare il nuovo album

Leggi su zon

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildiracconta la bellezza dell’incontro e celebra la collettività e la diversità.tutto ciò che sappiamo Da oggi è disponibile in pre-save (clicca qui) ildidal titolo “FEAT (Fuori dagli spazi)“, un’evoluzione del progetto discografico “FEAT – Stato di natura” uscito lo scorso marzo. L’, che vedrà la luce il 5 marzo 2021 per Sony Music, cresce e si arricchisce per raccontare la bellezza dell’incontro. Il disco nasce dall’unione di artisti e amici di generi diversi, in un progetto collettivo anticipato dalle collaborazioni con Vasco Brondi e Fedez. “Da piccola non ho mai colorato dentro agli spazi. Usavo pennarelli di qualsiasi sfumatura, ...