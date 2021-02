Fortnite: ecco le skin e i contenuti in arrivo per San Valentino! (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alcuni leak trapelati in rete hanno anticipato le ricompense e le skin che saranno a breve disponibili in Fortnite per San Valentino Ci siamo. Ci stiamo rapidamente avvicinando a quella parte dell’anno in cui si suole scambiarsi cioccolatini, peluche, e quant’altro a forma di cuore e si sa: il mondo videoludico nella sua virtualità non può essere da meno (a proposito, visto che siamo in tema, perché non date un’occhiata al nostro speciale sulle storie d’amore nei videogames?). Epic Games sta per lanciare un nuovo aggiornamento questa settimana, introducendo in Fortnite alcuni cosmetici, skin e vari oggetti a tema San Valentino. Con una rapida occhiata al calendario, scoprirete che San Valentino è il 14 febbraio. Per celebrare il giorno dell’amore, Epic Games apparentemente condividerà un nuovo aggiornamento per il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alcuni leak trapelati in rete hanno anticipato le ricompense e leche saranno a breve disponibili inper San Valentino Ci siamo. Ci stiamo rapidamente avvicinando a quella parte dell’anno in cui si suole scambiarsi cioccolatini, peluche, e quant’altro a forma di cuore e si sa: il mondo videoludico nella sua virtualità non può essere da meno (a proposito, visto che siamo in tema, perché non date un’occhiata al nostro speciale sulle storie d’amore nei videogames?). Epic Games sta per lanciare un nuovo aggiornamento questa settimana, introducendo inalcuni cosmetici,e vari oggetti a tema San Valentino. Con una rapida occhiata al calendario, scoprirete che San Valentino è il 14 febbraio. Per celebrare il giorno dell’amore, Epic Games apparentemente condividerà un nuovo aggiornamento per il ...

tech_gamingit : Il Drago Reale sarà disponibile nel negozio di Fortnite per il Capodanno Cinese, ecco come appare in gioco - oOShinobi777Oo : Il Drago Reale sarà disponibile nel negozio di Fortnite per il Capodanno Cinese, ecco come appare in gioco - CC1920eSports : Ecco a voi il team di fortnite! Saranno loro decidere quelle che saranno le sorti dei futuri proplayer del Cagliari… - cvriouskat : RT @sarac0n: allora la mia strategia a fortnite sì ecco raccolgo roba mi nascondo evitando lo scontro fino a che non rimango tra gli ultimi… - sarac0n : allora la mia strategia a fortnite sì ecco raccolgo roba mi nascondo evitando lo scontro fino a che non rimango tra… -