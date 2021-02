Ford pensa alle auto elettriche: stanziati 22 miliardi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ford è una delle aziende che ha avviato il passaggio alle auto elettriche. Il cambiamento che sta avvenendo ha portato Ford a dover valutare se fosse arrivato il momento di fare rivoluzione, è così è stato. Il CEO dell’azienda americana, Jim Farley, ha comunicato che sono stati stanziati 22 miliardi di dollari per avviare questo cambiamento, per produrre nuove vetture e stabilimenti. E c’è anche la novità della produzione di batterie proprie. Ford ed i 22 miliardi per primeggiare Da quando l’EV automotive è diventato qualcosa di più serio, con l’entrata sul mercato di marchi importanti, Ford aveva fatto poco quanto nulla. Nel 2020 ha tentato di aprirsi a questo nuovo commercio con la Mustang ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)è una delle aziende che ha avviato il passaggio. Il cambiamento che sta avvenendo ha portatoa dover valutare se fosse arrivato il momento di fare rivoluzione, è così è stato. Il CEO dell’azienda americana, Jim Farley, ha comunicato che sono stati22di dollari per avviare questo cambiamento, per produrre nuove vetture e stabilimenti. E c’è anche la novità della produzione di batterie proprie.ed i 22per primeggiare Da quando l’EVmotive è diventato qualcosa di più serio, con l’entrata sul mercato di marchi importanti,aveva fatto poco quanto nulla. Nel 2020 ha tentato di aprirsi a questo nuovo commercio con la Mustang ...

Alan_ford_2020 : RT @luigivanti: Ma la Sx pensa sul serio di contrastare il cammino della Dx insultando una donna (nonche’ una madre) scrivendo che ha prodo… - Oliver_3535 : RT @MarcoLXIX: Non esiste uomo che non sia capace di fare più di quanto pensa... Henry Ford #buonanotte - MichaelGiulian2 : RT @MarcoLXIX: Non esiste uomo che non sia capace di fare più di quanto pensa... Henry Ford #buonanotte - sosempreFolle : RT @MarcoLXIX: Non esiste uomo che non sia capace di fare più di quanto pensa... Henry Ford #buonanotte - Fix_55 : RT @MarcoLXIX: Non esiste uomo che non sia capace di fare più di quanto pensa... Henry Ford #buonanotte -

Ultime Notizie dalla rete : Ford pensa Stellantis: Cina e mobilità elettrica le chiavi per il futuro

... tra cui Volkswagen e Ford Motor. Ciò è in parte dovuto al fatto che il valore di mercato di ... Ti potrebbe interessare: Stellantis: a Melfi la produzione si ferma per mancanza di componenti? Ci pensa ...

Carenza di chip: la tempesta perfetta si abbatte sul settore automotive

Ford ha deciso di sospendere per un mese la produzione in Germania fino al 19 febbraio e ora si ... C'è però chi pensa serviranno mesi per tornare alla normalità. 'La carenza di semiconduttori potrebbe ...

Ford pensa alle auto elettriche: stanziati 22 miliardi Metropolitan Magazine Italia Il fuggitivo: trama, cast e curiosità sul film con Harrison Ford

Un approfondimento sul film Il fuggitivo, interpretato da Harrison Ford, con curiosità sulla trama, il cast e il suo spin-off.

Harrison Ford: il suo ultimo Indiana Jones

Indiana Jones 5, l'ultima volta di Harrison Ford ancora nei panni del famoso archeologo. Con questa apparizione l’attore chiude la sua carriera da Indy per cedere il posto a un volto nuovo e più giova ...

... tra cui Volkswagen eMotor. Ciò è in parte dovuto al fatto che il valore di mercato di ... Ti potrebbe interessare: Stellantis: a Melfi la produzione si ferma per mancanza di componenti? Ci...ha deciso di sospendere per un mese la produzione in Germania fino al 19 febbraio e ora si ... C'è però chiserviranno mesi per tornare alla normalità. 'La carenza di semiconduttori potrebbe ...Un approfondimento sul film Il fuggitivo, interpretato da Harrison Ford, con curiosità sulla trama, il cast e il suo spin-off.Indiana Jones 5, l'ultima volta di Harrison Ford ancora nei panni del famoso archeologo. Con questa apparizione l’attore chiude la sua carriera da Indy per cedere il posto a un volto nuovo e più giova ...