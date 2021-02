Fondirigenti | per 85% cambi governance fanno bene a economia locale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Acquisti, cessioni, fusioni, in una parola idiall'. E' questo il giudizio dell'85% degli imprenditori e manager che hanno partecipato alla ricerca 'Change' di, realizzata sul territorio di Reggio Emilia dal Cis, la Scuola per la gestione d'impresa che fa capo alla Confindustria di Reggio Emilia. I risultati della ricerca e le principali conclusioni emerse dai laboratori sul tema delo divengono presentati in occasione dell'evento finale del progetto 'Modellizzazione dei processi diaziendale', che si tiene questo pomeriggio. L'idea da cui è ...