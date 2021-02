Fino a 500 euro di cashback con Samsung, i prodotti aderenti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il cashback è di casa anche da Samsung: il produttore asiatico ha appena lanciato una promozione che consentirà di ricevere Fino a 500 euro di rimborso, Fino al prossimo 28 febbraio. Concorrono all’iniziativa diversi prodotti, tra cui il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G, i Samsung Galaxy Note 20 e S21, i tablet Tab S7, i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 e gli ultimi notebook presentati. Partecipare è assai facile: tutto quanto bisogna fare è acquistare uno o più dei dispositivi sopra citati, naturalmente attraverso i negozi aderenti all’iniziativa promozionale, e registrarli entro il 21 marzo tramite il proprio account Samsung Members. Il valore massimo del rimborso di 500 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilè di casa anche da: il produttore asiatico ha appena lanciato una promozione che consentirà di riceverea 500di rimborso,al prossimo 28 febbraio. Concorrono all’iniziativa diversi, tra cui il pieghevoleGalaxy Z Fold 2, il Galaxy Z Flip 5G, iGalaxy Note 20 e S21, i tablet Tab S7, i nuovi smartwatchGalaxy Watch 3 e gli ultimi notebook presentati. Partecipare è assai facile: tutto quanto bisogna fare è acquistare uno o più dei dispositivi sopra citati, naturalmente attraverso i negoziall’iniziativa promozionale, e registrarli entro il 21 marzo tramite il proprio accountMembers. Il valore massimo del rimborso di 500 ...

