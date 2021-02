Ferrari alza il premio competitività a 7.500 euro a tutti i dipendenti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha deciso dire ilper il 2020 di 2.100lordi (con erogazione prevista ad aprile), portando la cifra che ogni dipendente otterrà a 7.526lordi. Non saranno considerate ai fini del calcolo le assenze causate dalla pandemia, mentre saranno conteggiati i giorni lavorativi compresi nel periodo di sospensione dell’attività produttiva (dal 16 marzo al 4 maggio 2020), durante i quali ila cui mansione era incompatibile con il lavoro a distanza hanno comunque ricevuto regolare stipendio. Tutte queste misure permetteranno alla maggioranza dei lavoratori di ottenere unmaggiorato del 7%. La casa di Maranello ha anche reso noto che il personale del gruppo è aumentato nel 2020 del 6,3% a ...

All'interno del programma Back on Track, Ferrari è stata tra le prime aziende a offrire alle proprie persone e ai loro famigliari dei test sierologici su base volontaria (oltre 25.000 test erogati)