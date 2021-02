Femminicidio e cultura mafiosa | quando nel contrasto alla violenza di genere si deve fare i conti anche con l’omertà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quello che segue è un contributo scritto per ilfattoquotidiano.it da Cinzia Leone, senatrice M5s e vicepresidente della commissione d’inchiesta sule su ogni forma didi. Nel suo intervento la parlamentare parla della necessità della prevenzione dopo l’omicidio della 17enne Roberta Siragusa a Caccamo (Palermo). La gip Angela Lo Piparo, nelle 18 pagine dell’ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare del fidanzato Pietro Morreale, ha descritto il corpo della ragazza come “dilaniato” e parlato di “immagini che lasciano sgomenti” per la brutalità delle violenze. *** La scorsa estate,appresi che nella villetta comunale di Caccamo, in provincia di Palermo, era stata vandalizzata la panchina rossa, ho cercato più volte di mettermi in contatto con il sindaco per creare un evento di ...