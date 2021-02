Fedez e Chiara Ferragni, nuovo progetto segreto per la coppia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per la coppia social formata da Fedez e la moglie Chiara Ferragni, sembra essere in arrivo un nuovo progetto segreto piuttosto interessante. Oggi nel programma di Adriana Volpe “Ogni Mattina“, in onda su TV8, è spuntata un’indiscrezione su una delle coppie social più famose degli ultimi tempi, Fedez e Chiara Ferragni. Per Fedez e Chiara L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Per lasocial formata dae la moglie, sembra essere in arrivo unpiuttosto interessante. Oggi nel programma di Adriana Volpe “Ogni Mattina“, in onda su TV8, è spuntata un’indiscrezione su una delle coppie social più famose degli ultimi tempi,. PerL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo un docu-reality sulla loro vita di famiglia - BortotElisa : RT @emmastorto02: vi prego Fedez e Chiara prestatemi vostro figlio per una settimana è troppo dolce - veryinutil : Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un nuovo docu-reality targato Amazon #ferragnez - IsaeChia : #ChiaraFerragni e #Fedez, arriva il docu-reality sulla loro vita: ecco tutti i dettagli! #Ferragnez - ModaCorriere : RT @Corriere: Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo un docu-reality sulla loro vita di famiglia -