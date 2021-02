“Feat Fuori dagli spazi” è il nuovo album di Francesca Michielin

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In arrivo il 5 marzo ilprogetto discografico diossia “” che si prevede essere ricco diuring interessantioggi ha annunciato una grande notizia per i suoi fans. “Il 5 marzo esce uncapitolo:(????? ????? ?????). Un progettoschemi, come quando da piccola coloravodai margini, con mille colori diversi. Un disco volutamente eterogeneo, perchéare è libertà e sorpresa, e la diversità è ricchezza. Questo titolo è anche un augurio per il 2021, quello di uscire letteralmente...