F1, Hamilton rinnova con la Mercedes: accordo di un anno per difendere il titolo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La notizia era nell'aria ma adesso è diventata ufficiale: Lewis Hamilton e la Mercedes vanno avanti insieme ancora per una stagione.Come reso noto anche dal profilo ufficiale della Formula Uno su Twitter, le parti hanno trovato l'intesa sulla base di un rinnovo annuale. In questo modo il campione inglese potrà difendere il titolo iridato conquistato nello scorso campionato.Nel comunicato stampa è evidenziato solo l’accordo per la stagione che scatterà a breve, senza indicare un’eventuale firma per un impegno pluriennale da parte del pilota di Stevenage.caption id="attachment 939439" align="alignnone" width="1024" Hamilton (Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1358733009550270466" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) La notizia era nell'aria ma adesso è diventata ufficiale: Lewise laavanti insieme ancora per una stagione.Come reso noto anche dal profilo ufficiale della Formula Uno su Twitter, le parti htrovato l'intesa sulla base di un rinnovo annuale. In questo modo il campione inglese potràiliridato conquistato nello scorso campionato.Nel comunicato stampa è evidenziato solo l’per la stagione che scatterà a breve, senza indicare un’eventuale firma per un impegno pluriennale da parte del pilota di Stevenage.caption id="attachment 939439" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1358733009550270466" ITA Sport Press.

