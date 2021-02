Evade dai domiciliari, raggiunge Roma e poi si autodenuncia: ‘Voglio essere arrestato nella Capitale’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ evaso dai domiciliari a Lucca, ha raggiunto Roma e poi si è autodenunciato. E’ successo intorno a 00.20 di domenica 7 febbraio, in via Tuscolana: un 33enne di origini partenopee, che era agli arresti domiciliari, una volta arrivato nella Capitale ha telefonato il 112 NUE. Ha autodenunciato la sua evasione e gli agenti della Polizia hanno “esaudito” il suo desiderio di essere arrestato a Roma: l’uomo, finito in manette, dovrà essere processato per direttissima in mattinata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ evaso daia Lucca, ha raggiuntoe poi si èto. E’ successo intorno a 00.20 di domenica 7 febbraio, in via Tuscolana: un 33enne di origini partenopee, che era agli arresti, una volta arrivatoCapitale ha telefonato il 112 NUE. Hato la sua evasione e gli agenti della Polizia hanno “esaudito” il suo desiderio di: l’uomo, finito in manette, dovràprocessato per direttissima in mattinata. su Il Corriere della Città.

